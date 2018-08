'Tijd voor statiegeld op smartphones'

Bij het doorsnee westers gezin liggen vier of vijf afgedankte telefoons in de la. Tijd om daarop statiegeld in te voeren.

Dat pleidooi komt van Marc Grynberg, de topman van de Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore. In de krant De Tijd stelt hij vandaag voor 15 euro statiegeld te heffen op smartphones. Uit de batterij kan het kobalt, nikkel, koper en lithium worden gehaald. Ook dure materialen als zilver en palladium kunnen worden hergebruikt. Allemaal grondstoffen die zeldzaam en dus duur worden.

“Willen we in de toekomst over voldoende grondstoffen beschikken om elektronicaproducten en batterijen voor elektrische auto's te produceren, dan moeten we massaal recycleren”, aldus Grynberg. Hij schat de materiaalwaarde van afgedankte smartphones, tablets, camera's, batterijen en toestellen die wereldwijd bij mensen thuis liggen te verstoffen op 10 tot 15 miljard euro.

2 miljard

Jaarlijks worden meer dan 2 miljard smartphones en tablets verkocht. Op dit moment wordt wereldwijd nauwelijks 3 procent gerecycleerd. De schatting is dat bij een doorsnee westers gezin 4 tot 5 afgedankte smartphones in de la liggen. “Als we zien wat er allemaal aan huis wordt geleverd, kan het verzamelen van e-schroot logistiek geen probleem vormen. We leveren onze lege bak bier in het weekend toch ook in bij de supermarkt?”, aldus Grynberg

Net als in België wordt ook in Nederland het nodige gedaan afgedankte elektronica in te zamelen, maar volgens Grynberg kan het allemaal veel beter. Hij voorziet een tekort aan kobalt wanneer de verkoop van elektrische auto’s doorzet. Voor de batterijen van die e-auto's is heel veel kobalt nodig, dat vooral in Congo wordt ontgonnen. Voorlopig is er nog genoeg. Maar tegen 2025 zou een tekort dreigen.