Playstation komt terug, maar dan een stukje kleiner

Na Nintendo gaat nu ook Sony op de nostalgische tour. Er komt een miniatuurversie van de oorspronkelijke Playstation. Of dat net zo'n succes wordt, is nog maar de vraag. ,,Ik denk dat de nostalgie van de Nintendo wat groter is.''

De Playstation Classic is qua uiterlijk precies hetzelfde als het origineel uit de jaren 90, alleen twee keer zo klein. De verkoop begint 3 december, wat een verwijzing is naar de originele introductie van het apparaat. De eerste PlayStation verscheen namelijk 3 december 1994. Aan de retro spelletjesmachine hangt een prijskaartje van 100 euro.

Menig Playstationfan zal een kreetje slaan bij het horen van het nieuws. ,,Het speelt heel erg in op nostalgie”, verklaart Julian Huijbregts van Tweakers. ,,Dertigers of veertigers denken natuurlijk helemaal terug aan hun jeugd als ze dit product zien.”

Toen gameconcurrent Nintendo vorig jaar een minivariant van Super Nintendo uitbracht ontstond er een ware run op de spelcomputers, die nog voor ze in de winkels lagen uitverkocht waren. ,,Wat dat betreft is het niet heel verrassend dat ook Sony dat nu ook doet met de Playstation”, aldus Huijbregts.

Klassiekers

Spelen van oude games, zoals de klassiekers die bij de allereerste Playstation horen, wordt volgens Huijbregts al heel lang gedaan door liefhebbers. ,,Maar dat is vrij technisch, dan moet je met software aan de slag of op Marktplaats een oude console kopen en die weer aansluiten. Als je zo’n ding opnieuw in de winkel legt, met de spelletjes erop en een moderne aansluiting zodat hij op je moderne televisie past, dan is dat voor heel veel mensen aanlokkelijk.”

Op de nieuwe minivariant van de Playstation staan twintig klassieke spellen. Onder die games zijn Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken en Wild Arms. Een volledige lijst is nog niet bekendgemaakt. ,,De echte klassiekers zullen er wel opstaan”, stelt Huijbregts de fans gerust.

Gekte

Of er net zo’n gekte losbarst als bij de mini Super Nintendo is moeilijk te voorspellen. De Playstation is de best verkochte spelcomputer ooit. Wereldwijd werden er van de originele spelcomputer meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. Zijn opvolger, de Playstation 2, ging zelfs 155 miljoen keer over de toonbank. Dat is veel meer dan concurrent Nintendo wist te slijten. Huijbregts: ,,Maar ik denk dat de nostalgie van de Nintendo wat groter is. In die tijd was er nog niet eens een Playstation. Je spreekt er een heel andere doelgroep mee aan."

Van de eerste mini Super Nintendo (er zijn er twee uitgebracht - voor de liefhebber- de SNES en NES) werden er in ieder geval minder gemaakt dan verkocht konden worden. ,,Dan ontstaat er een run. Maar of dat echt zo was of kunstmatig werd gedaan door er minder te maken… Sony zou dat ook kunnen doen. Of ze zetten wellicht wel heel groot in en is er helemaal niet zo veel vraag naar.” Het is niet bekend gemaakt hoeveel mini Playstation Classics er gemaakt worden.