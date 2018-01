Ook DigiD getroffen door DDoS-aanval

DDoS-aanval plaagt online bankieren ABN-Amro

16 januari De website van ABN Amro is deze avond moeilijk bereikbaar geweest vanwege een DDoS-aanval. Door de aanval werden ook betalingsmogelijkheden als internetbankieren en het gebruik van iDeal via de bank bemoeilijkt. Enige tijd was de website zelfs geheel ontoegankelijk.