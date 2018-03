Klaar met Facebook: ‘Het is net Big Brother is watching you’

De naar Spanje geëmigreerde tekstschrijfster was toch al een beetje Facebook-moe. ,,Dit was het laatste zetje. Er stond van alles in mijn tijdlijn wat ik niet interessant vond, waaronder veel reclame. Ik vond het toch al niet zo boeiend meer. Dan kun je de keus maken: nooit meer kijken of opzeggen.”



Ze vervolgt: ,,Ik denk dat veel mensen het wel schandalig vinden, maar ik vraag me af of ze ook de moeite nemen om hun profiel weg te halen. Dat is helemaal niet makkelijk, ik moest flink zoeken om erachter te komen hoe het moet. Ik denk dat veel mensen die moeite niet nemen. Er zijn veel slapende accounts van mensen die Facebook nauwelijks gebruiken. Als je er nooit wat mee doet en je plaatst niets, dan kan het ook niet zoveel kwaad voor jezelf. Maar dat moet ieder voor zich bepalen.”



Hoewel ze haar profiel slechts een dag geleden verwijderde, bevalt het nu al. ,,Eigenlijk vind ik de echte wereld veel leuker dan mijn tijdlijn op Facebook. Vrienden weten me ook zonder Facebook wel te vinden.”