Ja, zegt Google, andere bedrijven neuzen in Gmailaccounts

Samsungte­le­foons sturen spontaan foto's naar willekeuri­ge contacten

3 juli In het bezit van een Samsungtelefoon? Dan is het verstandig om even te kijken naar de foto's die op de telefoon staan, want ze zouden zomaar naar willekeurige contacten verstuurd kunnen worden. Samsung is op de hoogte van het probleem en zegt de zaak te gaan onderzoeken.