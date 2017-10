Geen whatsappende tafelgenoten meer dankzij nieuwe Google Wifi

Krakkemikkige wifi is een bron van ergernis. En zelf een wifi-netwerk instellen of onderhouden om makkelijk te kunnen controleren is voor de meesten van ons ook geen pretje. Google, dat zich meer en meer als hardwarefabrikant manifesteert, lanceerde vandaag een oplossing.

Het is wél even wennen: zoekmachinegigant Google die zich transformeert tot apparatenmaker. Bij de presentatie van de designrouter die Google Wifi heet, werd dan ook benadrukt dat dit apparaat op een aantal punten erg 'on-googliaans' is. Zo staat de privacy hoog in het vaandel, houdt het géén surfgedrag bij en hangen er ook geen reclameboodschappen aan vast.



Google Wifi moet einde maken aan dat zwakke wifi-signaal op zolder of gepruts met extenders en repeaters of andere plakbandoplossingen. Door twee of drie stuks door het huis te plaatsen, creëer je een zogenoemd mesh-netwerk waarbij je óveral de optimale snelheid bereikt.

Elegant

Volledig scherm Google Wifi © Google Anders dan andere routers, die vanwege hun weinig appetijtelijke uiterlijk bij voorkeur in de meterkast worden opgesloten of achter het gordijn verborgen, mag de Google Wifi gezien worden. Dit elegante gadget oogt als een extra hoge hockeypuck, met een indicatielichtstrip rondom en slechts één (verdekte) knop. Het design is niet slechts een esthetisch statement: het elegante voorkomen vergroot de kans dat deze router naar het verdomhoekje wordt verbannen, maar een prominentere plek krijgt - wat weer gunstig kan zijn voor de reikwijdte van het signaal.



Volgens Google installeert 56 procent van de consumenten niet zelf hun wifi-oplossing. Dat kan beter. De bijbehorende Google Wifi-app maakt een installatie zelfs voor de grootste digibeet een fluitje van een cent, dankzij Nederlandse instructies en heldere animaties.

Geen whatsappende tafelgenoten

Ook het opzetten van een gastennetwerkje, of het automatisch uitschakelen van de wifi op bepaalde tijden - voor wie geen whatsappende tafelgenoten wil bijvoorbeeld, of na 22.00 uur digitale rust in de tienerkamer - is eenvoudig voor elkaar te krijgen. De app komt zelf ook met rapportages in gewone mensentaal zoals 'Bij de laatste test van de downloadsnelheid is 95Mbps gemeten. Dat is erg snel' of 'De snelheid is genoeg om grote video's te streamen'.



Wat betreft het nu actuele lek in de WPA2-beveiliging van veel wifi-netwerken zegt Google binnenkort met een update te komen die dan volstrekt automatisch wordt geïnstalleerd - daar hoeft de gebruiker dus helemaal niets voor te doen.

Niet voor de kleine beurs

Anders dan Google's andere hardware-uitstapjes, zoals de populaire Chromecast, is Google Wifi niet bepaald voor de kleine beurs. Voor een set van drie dient 359 euro te worden neergeteld. Dat zou goed zijn om meer dan vierhonderd vierkante meters onder een wifi-deken te bedekken. In heel veel situaties zullen twee dus ook de klus prima klaren. Een enkel exemplaar kost 139 euro. Bedenk daarbij wel dat de standaard door internetproviders geleverde routers waarschijnlijk nog niet bij het grofvuil kunnen, want onder meer KPN laat niet toe dat je een Google Wifi rechtstreeks in de muur plugt.

