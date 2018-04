'Facebook wiste chatberichten Mark Zuckerberg uit inbox van ontvangers'

Zo bleek vorige week dat ook telefoongegevens van Messengergebruikers op Android niet veilig waren voor de Californische datagraaiers en vandaag werd duidelijk dat Facebook onlangs in gesprek was met medische instanties, over het delen van gebruikersdata. Technologiewebsite TechCrunch kwam vandaag met een ander tenenkrommend nieuwtje. Privéberichten van grote baas Zuckerberg zouden door het bedrijf uit Facebookchats verwijderd zijn. Geen probleem als dat aan de kant van de verzender gebeurt, maar in dit geval waren de berichten ook aan de ontvangende kant verdwenen.

Eenzijdige conversaties

Techcrunch schrijft dat zeker zes personen die voor 2014 in gesprek waren met Zuckerberg nu ineens ‘heel eenzijdige conversaties’ in Messenger aantroffen. Van antwoorden van de Facebookbaas geen spoor meer, terwijl ze nooit van het wissen op de hoogte werden gesteld. Gebruikers zelf hebben helemaal niet de mogelijkheid om berichten uit de inbox van ontvangers te verwijderen. Dat werkt alleen aan eigen zijde. Facebook laat in een reactie aan de site weten dat de berichtjes van ‘Zuck’ zijn weggehaald als ‘veiligheidsmaatregel’.

Onschuldige berichten

,,Uit dat datalek bleek hoe ogenschijnlijk onschuldige berichten bij het publiek over kunnen komen'', aldus Facebook. Het feit dat het wissen van Zuckerbergs berichtjes wel mogelijk is, zegt echter weinig over het belang van de doorsnee Facebookers.

Unsend-optie toevoegen

Mogen die wel tot in de eeuwigheid in andermans inbox blijven staan?, vraagt Techcrunch zich af. Een paar uur nadat de techsite de voorkeursbehandeling van Zuckerberg aankaartte, gaat het gerucht dat Facebook een ‘unsend’-optie toe zal voegen aan Messenger. Hoe die 'wisknop' precies gaat werken, en of er toestemming van de ontvangende partij nodig is om verstuurde berichten te wissen, is nog niet duidelijk. ,,Die aanpassing komt er waarschijnlijk’’, laat het bedrijf desgevraagd weten. Wanneer? ,,Uiteindelijk’’.

'We hebben er spijt van'

,,We hebben het al diverse malen over deze optie gehad'', zegt een Facebookwoordvoerder verontschuldigend ,,Mensen die gebruikmaken van de gecodeerde versie van Messenger kunnen gebruikmaken van de 'geheim bericht'-optie, waarbij een timer ingesteld kan worden. Berichten worden dan automatisch verwijderd. ''



,,We zullen nu een algemene verwijderoptie beschikbaar maken, maar dat gaat even duren'', vervolgt de woordvoerder. ,,Tot die functie er is, zullen we geen berichten van onze directeuren meer verwijderen. We hadden dit veel eerder moeten doen en we hebben er spijt van dat niet is gebeurd.''