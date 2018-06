Facebook gaf telefoonmakers inzicht in data van gebruikers en hun vrienden

De meeste overeenkomsten tussen Facebook en de producenten zijn nog steeds van kracht, hoewel het bedrijf het aantal sinds april heeft teruggebracht. Dit, na de ophef die ontstond door het schandaal rond Cambridge Analytica. Een voormalig medewerker van Facebook meldde aan de New York Times dat het probleem rond vriendendata al langer bekend was. Hij vertelde: ,,Dit was intern aangemerkt als een privacyprobleem. Het is schokkend dat deze praktijk zes jaar na dato nog steeds voortduurt en deze lijkt in tegenspraak te zijn met de getuigenis van Facebook in het Congres dat alle toestemmingen voor vrienden uit zijn gezet."



Facebook zelf ontkent met klem dat de producenten toegang hadden tot afgeschermde informatie. In een verklaring stelt het bedrijf: ,,In tegenstelling tot beweringen van de New York Times was informatie van vrienden, zoals foto's, enkel toegankelijk als mensen hadden besloten om hun informatie te delen met die vrienden. Wij hebben geen signalen ontvangen dat daar door deze bedrijven misbruik van is gemaakt."