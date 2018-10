Berichtje met vreemd teken brengt Playstation 4 flink in de war

Opstartlus

De spelcomputer komt in een opstartlus terecht en blijft daarin hangen, met keer op keer opnieuw starten tot gevolg. Een manier om het probleem te tackelen is door de Playstation terug te zetten naar de fabrieksinstellingen middels een reset. Sommige gebruikers zeggen dat opstarten in de safe mode en het reconstrueren van de database het probleem ook verhelpt.



Voordeel van die laatste optie is dat de harde schijf in de PS4 niet wordt gewist. Wie het berichtje nog niet heeft geopend, kan het openen en verwijderen via de Playstation berichten-app op de smartphone. Wie wil voorkomen het bericht sowieso te ontvangen, wordt geadviseerd de berichtenfunctie in te stellen op ‘alleen vrienden’ of helemaal geen berichten te accepteren.