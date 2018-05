Afgeluisterd door een Amazon-luidspreker, het overkwam dit gezin

Elke kamer in het huis van het betreffende gezin is voorzien van Amazon-apparaten om warmte, licht en beveiliging te regelen. Maar de liefde voor Alexa sloeg twee weken geleden op slag om toen het gezin een alarmerend telefoontje ontving. ,,Koppel je Alexa-apparaten nu los", zei die. ,,Je wordt gehackt."

Niet geloven

De persoon, een werknemer van de man des huizes, vertelde dat hij audiobestanden met opnames vanuit ons huis had ontvangen. ,,We wilden hem in eerste instantie niet geloven'', zegt Danielle, die haar achternaam uit privacyoverwegingen geheim wil houden. Tot hij zei dat we over hardhouten vloeren hadden zitten praten. Hij had ons dus echt gehoord."