Zeeuwse winkeliers, ga met zijn allen naar het Malieveld

Column Maikel Harte Pietendis­cus­sie

30 november Tjonge, wat ga ik blij zijn als pakjesavond geweest is. Dat is op zich een heuglijk feit, maar dan is die hele pietendiscussie tenminste weer voor een jaar klaar. Echt, ik kan het niet meer horen, dat gezeik over die pieten. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe maken we hier zo snel mogelijk een eind aan? Volgens mij is er maar één oplossing: verbied Zwarte Piet. Waarschijnlijk ga ik nu uitgescholden worden op straat en ik zal wel wat dreigmails krijgen, maar dat is dan maar zo.