Zeeland, net als in Amsterdam

column oscar garschagen Debatteren zonder gescheld en getier

Noem het een afwijking. Maar ik hou van politieke debatten. De 170 minuten durende ideeënstrijd van de Franse presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen verveelde mij dan ook geen seconde. Staalhard, ijzig hoffelijk en tot op het bot inhoudelijk discussieerden zij over het lot van Fransen en andere Europeanen. Zonder gescheld en getier, zonder maar een moment decorum te verliezen. Grootste verademing was dat de discussie niet werd onderbroken door afleidende filmpjes of andere fratsen. De kandidaten mochten zelfs de diepte in en hun gedachten tot de laatste komma afmaken. Geen studiobaas was bang dat kijkers, o wee, o wee, zouden afhaken. Wel veelzeggend in tijden van populisme en kijkcijferbesognes.

22 april