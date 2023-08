Wat een geblunder

column Marco Kamphuis Hoeveel vooruit­gang kan een mens verdragen?

Ik herinner me de tijd dat er af en toe een brief op je deurmat dwarrelde van een bedrijf of instelling waarbij je klant was. Zo’n brief las je dan op je gemak, en in de zeldzame gevallen dat er iets onduidelijk was, belde je op en kreeg je een medewerker aan de lijn. Dit communicatiemodel was goedkoop, simpel en efficiënt, en het kon niet uitblijven dat managers op het idee kwamen het kostbaar, complex en inefficiënt te maken.