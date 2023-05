Volledig de weg kwijt in een kloostergang

Column Wendy Wagenmakers Dat soort dingen hebben wij in Vlissingen niet

Ik had een prijs gewonnen. Een wonder, want de laatste keer dat ik iets won was bij een kleurwedstrijd in 1988 en sinds ik bij de krant werk, laat ik om de schijn te vermijden zelfs alle likeshare&win-huzarensalades aan me voorbijgaan. Maar deze wedstrijd was in België en de prijs was een boekenpakket van Bart van Loo, die ik ken van de prachtige podcast over de geschiedenis van de Lage Landen. Nog meer boeken om in de kast te zetten en nooit meer aan te raken, die kans kon ik niet aan me voorbij laten gaan.