Verschilt de vakantie van nationale pispaal Willy van de reis die Nederlanders deze zomer maakten?

Column Barry van der Hooft Gestraft

12 september Daar zaten we dan, met het hele team samengepropt in een witte unit. TAC/BWB was een club in opkomst, met torenhoge ambities, vooral gefinancierd door Jan van Mechelen. De ‘bingokoning’ had de club omhoog gestuwd, maar hij was in 1997 overleden. Geld om het complex nog te verbouwen was er twee jaar later niet meer en daarom zaten wij met de spelers van Terneuzen dus in een noodkleedkamer. Ik zocht een plekje op de grond, want op de kleine bankjes was geen plaats meer.