Vakantiestress eist zijn tol

column marco kamphuis Pablo Escobar in Vlissingen

Na alle krantenberichten over cocaïnesmokkel in Vlissingen kan ik geen Zuid-Amerikaans schip voorbij zien varen zonder me een uitbundig kwispelende drugshond voor te stellen die op een container met bananen is losgelaten. Het komt misschien ook doordat ik vorige week Narcos ontdekt heb, de Netflix-serie over opkomst en ondergang van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar.