Souburg heeft alles, maar dan ook echt álles

Elke vrijdagavond, als mijn dochter klaar is met zwemles en we haar broer hebben afgezet bij de schaakclub, rijden we langs Snackbar City in Souburg. Zo’n frietzaak met een grote kunststof ijsco op de stoep. Ook al neem ik me nog zo voor om nee te zeggen, even later waggelt mijn dochter toch weer met natte haartjes in haar konijnenonesie naar de toonbank. De Chinese eigenaresse weet inmiddels precies wat ze gaat bestellen.