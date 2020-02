Reclamespots voor parfum, wie snapt ze?

Column Bob MaesSnapt u ze? Die tv-reclames van parfums, eau de toilettes en andere geurtjes? Ik niet. Ja, dat we ze moeten kopen, die boodschap is wel duidelijk. Maar het verhaal dat je ziet. Wie verzint dat? Neem Johnny Depp. Die speelt in een reclame voor Dior. Tokkelt wat op een gitaar, vertelt ons dan dat hij weg moet, rijdt door de woestijn, komt een bizon tegen, parkeert, graaft een kuil en gooit er sieraden in en zegt dan: ,,Sauvage. Dior.” Alsof hij nog meer heeft gesnoven dan in zijn rol als reizende stoner in Fear and loathing in Las Vegas. En wat heeft dat alles in vredesnaam met parfum te maken?