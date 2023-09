Pracht en praal voor de provinciaal

column jan vantoortelboom Een paar weken voor zijn dood kocht mijn vader nog een nagelnieu­we cirkelzaag

Om de zoveel maanden breng ik afgedankte of kapotte spullen naar de milieustraat in Hulst. Ik ben nooit de enige, sterker nog, er staat bijna altijd een file. Het lijkt soms wel een vakantiebestemming. Ik breng er de dingen die de kringloopwinkel niet meer kan of wil gebruiken of die zelfs gratis via het Zeelandnet-prikbord niet te vergeven zijn.