'Pechtold, wees dan een man en bied je excuses aan'

column Nynke de Jong Malediven

8 februari Ik zou best graag naar de Malediven willen. Het winterweer in Nederland is heerlijk, daar niet van, maar mijn dochter is al een paar dagen ziek. En dus slijt ik mijn dagen binnen, snot afvegend en appeltjes schillend. Tussendoor googelde ik even wat foto's van de Malediven, en kreeg meteen zin om de talrijke half afgeknaagde krentenbollen die om mij heen lagen, richting mijn beeldscherm te smijten.