Papa wil hem voor de ogen van heel het vak lens beuken

column barry van der hooft Meneer

16 november Als ik hem langs de lijn zag staan of tegenkwam op een voetbalveld, zocht ik hem altijd even op. Met meneer Lindenberg kon je namelijk heerlijk over voetbal praten. Dat gebeurde dan altijd op een rustige toon en er was ook elke keer een gevoel van herkenning. Want meneer Lindenberg was de man waarbij mijn vader de trainerscursus had gevolgd. Soms vertelde hij me nog wel eens een verhaal over die tijd.