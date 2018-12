Ontslag De Nooijer bij Hoek was slechte beslissing met onnodige imagoschade voor beide partijen

column ondine van der vleuten Nu lag hij daar, hun eerstgebo­re­ne

22 december Het was koud. Zacht lag de sneeuw over de stad, maagdelijk wit, die eerste dag van zijn leven. In de ziekenhuiskamer keken de jonge ouders vertederd neer op het kindje. Stil, de oogjes gesloten, lag het te slapen in de kunststof kribbe naast het bed van de moeder. Midden in de winternacht had hij zich aangekondigd. Nu was hij daar: hun zoon, hun eerstgeborene...mijn kleinzoon.