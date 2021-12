Nieuwe columniste Elodie Kint: ‘Ik wil iets losmaken bij mensen’

Het zou zomaar kunnen dat de columns van Elodie geschreven zijn op een tropisch eiland, een hutje in de bergen, het strand van Cadzand, een terras in Hulst of haar woning in Rotterdam.

De Zeeuws-Vlaamse journaliste en tekstschrijver wil graag een ‘digital nomad’ zijn: Elodie werkt het liefst vanaf verschillende plekken in binnen- en buitenland. ,,Door corona lukt dat niet zo vaak als ik van te voren had bedacht, maar ik ben de afgelopen twee jaar al zes weken op Bali geweest, twee maanden in Tokio, een maand in Frankrijk, Curaçao, Berlijn en op Cyprus. Maar ik heb ook al vanuit een strandhuisje in Cadzand en andere plekken in Zeeland gewerkt. Het geeft me een gevoel van vrijheid. En ik verwonder me graag. Ik ben heel benieuwd hoe dingen in andere landen gaan. Bovendien houd ik erg van de natuur. In mijn dagelijks leven vergeet ik dat vaak, maar als ik dan in zo’n strandhuisje in Cadzand zit, dan klap ik na het werk m’n laptop dicht, en maak ik een wandeling aan zee.”