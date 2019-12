Na 25 jaar hebben Werner en Mirja in Hulst hun laatste pint getapt

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Bikinitrim­mer van de baas

17 december ‘De oliebollenkramen staan weer op elke hoek van de straat en menig collega neuriet All I want for Christmas: de gezelligste tijd van het jaar is aangebroken. Hét moment waarop we lekker de tijd hebben om uitgebreid te koken, te tafelen, bij te lezen, te luieren of als het even kan... de sneeuw in te duiken.’