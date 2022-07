Mijn ontspannen ontsnapping aan het gezin

Column Wendy Wagenmakers Vrouwen moeten baren en hun bek houden, daar komt het eigenlijk op neer

Om bij ons huis te komen, moeten we door een keurige wijk waarvan we ons altijd afvragen of er eigenlijk wel mensen wonen. De huizen hebben opritten en daar staan auto’s op - meestal met stekkers - maar verder is er nooit een teken van leven. Tot vorig weekend. Toen stond er een partytent in een achtertuin en aan de voordeur hingen een gouden acht en een gouden nul. Er was feest.

28 juni