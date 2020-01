Mijn haantje is te perfect

COLUMN BARRY VAN DER HOOFT Contractje

13 januari Het waren wat Whatsapp-berichten over en weer, op 17 november jongstleden. Thomas van den Houten wilde iets weten over een Zeeuwse voetballer, ik vroeg op mijn beurt of het klopte dat hij in de winterstop ging vertrekken bij AFC. ‘Niet dat ik weet hoezo?’ stuurde de linksback terug. In januari naar Spakenburg? Nee, dat ging niet gebeuren, maakte hij duidelijk. Want, zo appte de uit Goes afkomstige linksback, hij had geen geregistreerd KNVB-contract en viel dus onder de ‘amateurregels’.