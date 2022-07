Ik wil niet praten over Keti Koti, maar luisteren

column Marleen Blommaert Een ongemakke­lijk gevoel over grond

Mijn tuin is groot en de grond is ‘van mij’. Eerder woonde ik in Den Haag en was de grond niet van mij. Ik had een appartement met erfpacht. Ik betaalde een schappelijk bedrag per jaar voor deze grond. Erfpacht vond ik een beetje ongemakkelijk. De zorg was niet geheel onterecht want na 10 jaar liep de erfpacht af en werd het bedrag wat ik betaalde aan erfpachtcanon (prachtig woord nietwaar) vertienvoudigd. Vervolgens verhuisden we naar Zeeland.

