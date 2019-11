Hulst is als de Tweede Kamer

Column Maikel Harte Vloek een keer, zeg een keer sorry, drink een pint en kom terug met twee Rides!

26 oktober De Ride voor de Roses gaat in Zeeuws-Vlaanderen misschien niet door volgend jaar. Dat zal toch niet? Het is een te mooi evenement om in schoonheid te laten sterven. Het is echter herrie in de tent en deze krant staat er al weken vol mee. Dat hoort eigenlijk niet bij een evenement waar het goede doel centraal staat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens precies weet waar het over gaat.