Highway to Hell

column jan vantoortelboom Poesjes zijn leuk

Als kind moest ik mee naar de Kattenstoet in de Kattenstad. Zo wordt Ieper ook weleens genoemd. Want in de Middeleeuwen werden er echte katten van de (kerk)torens gegooid. Katten waren in Ieper toen erg belangrijk, want ze moesten vooral de muizen en ratten vangen die zich nestelden in de Engelse wol en het laken dat was opgeslagen in de Ieperse hallen.