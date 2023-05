Het nieuwe, gouden politiebureau van Middelburg

column jan vantoortelboom Als je écht wilt verdwijnen, dan moet je blijkbaar in Terneuzen zijn

De politie heeft op donderdagmiddag 16 maart in Terneuzen een man gearresteerd die vijftien jaar onvindbaar was voor de opsporingsdiensten. Ze moesten hem hebben voor een overtreding van de Opiumwet. Ja, dat de opsporingsdiensten toe zijn aan het volgen van bijscholing, bijspijkertrajecten, workshops en cursussen, dat weten we al. Maar als je écht wilt verdwijnen, dan moet je blijkbaar in Terneuzen zijn.