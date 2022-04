Het is nu welletjes geweest, hij mag weer terug komen

column margot verhaagenHet zit in heel je lijf weet ik nu, dat gevoel van rouw. En ergens op een ondefinieerbare plaats zit een beurse plek. Die zit er nu ruim twee weken en ik heb zomaar het gevoel dat die voorlopig niet weg gaat. Soms lijkt het net of het leven weer z’n gewone gangetje gaat en dan bedenk ik me ineens dat er iets is. Oh ja, mijn vader is er niet meer.