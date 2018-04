column marleen blommaert Week dier

16 april Het is de ochtend na een hevige regenbui. Ik loop over de dijk voor de wandeling. Kiezen voor teenslippers was iets te enthousiast. Mijn voeten moeten het bekopen met blad en modder dat rondvliegt als de auto’s en de fietsers langs razen. Net wakker en nu alweer toe aan een bad, dat is het eeuwige verhaal in de polder.