De vraag die ik altijd stel aan toeristen in Zeeland

De twink, de halfwees, de patiënt en de weduwe

Deze week was ik in Tilburg. Ik kom nooit in Tilburg. Maar wat een gezellig stadje. Vooral de oude fabriekspanden bij het Centraal Station die een tweede leven kregen, vind ik charmant. Ook het restaurant in een treinstel en de nieuwbouwflats belichamen de sprankelende gezelligheid. Om nog maar te zwijgen van de LocHal (Locomotiefhal), een centrum voor kunst en cultuur en een prachtige bibliotheek, in een voormalige werkplaats van de spoorzone.