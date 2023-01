De stemmen van de Ramp

column oscar garschagen Wereldcup van de Fraude bijna voorbij

Eindelijk, de Wereldcup van de Fraude in Qatar is haast voorbij. Je raakt afgestompt van al die verhalen over de corrupte FIFA en de Qatarese steekpenningen die nu ook het Europees Parlement bezoedelen. FIFA Uncovered op Netflix slaan we dus even over. Er zal trouwens in Doha bij de mierzoete thee hard zijn gelachen om de prijs van een paar stemmen van Europarlementariërs, toch de politieke vierde klasse onderbond. 1,5 miljoen euro om het politieke verzet van vakbonden tegen een nieuw Europees-Qatarees luchtakkoord op te ruimen, is voor Qatari peanuts. Daar koop je in Doha hooguit twee racekamelen of een nest zeldzame giervalkkuikens uit Nederland voor.

16 december