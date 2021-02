De Hilversumse talkshows kregen geen genoeg van de uitroep van Pechtold: ‘In Zééland?’

Column Jan van Damme Onze op onderduik ingerichte achterka­mer oogt volstrekt overbodig

30 december We hadden onze achterkamer al ingericht. Of tuinkamer, of studeerkamer, in elk geval, de ruimte in ons huis die het verst van de straatkant af ligt. De eindejaarsopstelling, zo was de gangbare benaming geworden. Dat wil zeggen: een gerieflijke mand, een berg gezonde kauwkluifjes, een waterbak en een voorraad brokken voor minstens twee dagen. En, misschien nog wel het belangrijkst van al, de geluidsinstallatie met een stapel kerst- en wintercd’s.