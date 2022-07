De bereikbare piemel

Column Marleen Blommaert De toekomst, wil die houdbaar zijn, zal vooral plantaar­dig zijn

De rit voerde via Enschede naar Zwolle en vervolgens naar Diepeveen. Er gaan inderdaad jaren voorbij waarbij dat deel van het land het zonder mij moet doen, ondanks de schoonheid van de streek. Wat me opviel onderweg is dat het thuiswerken vermoedelijk is afgeschaft. Het was de eerste lange rit in tijden. Erg lang, want ik reed van file naar file.

