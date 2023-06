Biet ie akum aai?

column Oscar Garschagen Hoezo géén draagvlak voor Borssele 2 en 3?

Aan ons Zeeuwen is nooit iets gevraagd over kernenergie. Hoezo draagvlak? Jullie walsen met die nieuwe kerncentrales over ons heen. Stop met politieke spelletjes. Ook op de derde voorlichtingsavond over de komst van nieuwe kerncentrales waren Haagse ambtenaren Jettens koppen van jut. Vooral ambtenaar Marco moest incasseren. Droogkloterig deed de Loosdrechtenaar zijn best, maar hij kwam niet tussen de scherp gebekte tegenstanders van atoomstroom die op verontwaardigde toon zijn voorlichtingswerk onmogelijk maakten.