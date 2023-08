Bellen als activiteit

column maikel harte Het wordt tijd dat aan het figuur van Ken ook eens wat gedaan wordt

Volgende week vertrekken we op vakantie, maar we wilden nog graag even naar de bioscoop. Daar is het ook het weer voor deze weken. Zelf wilde ik graag naar Oppenheimer, de film over J. Robert Oppenheimer, de theoretisch natuurkundige die aan de wieg stond van de allereerste atoombom. Mijn vrouw en dochters willen dan weer graag naar Barbie: de film waarin de iconische pop als menselijk personage met de uitdagingen van het leven te maken krijgt. Uiteindelijk is het Barbie geworden.