Bed van sinkholes en horrordromen

Dat laatste was natuurlijk ijdele hoop.

Dus stond ik midden in de nacht naast het bed van onze jongste dochter. Ik keek neer op het behuilde gezichtje en hoestende lijfje. Naast haar kruipen leek me een beter idee dan slaapdronken heen en weer strompelen met glaasjes water en troostende woorden.

Zo bevond ik me voor het eerst in tijden in de twijfelaar die ik ooit erfde van mijn oudtante. Het bed dat letterlijk al een jaar of honderd meegaat. Dat altijd meeverhuist en dat ik per se niet weg wil doen.

Vroeger lag er ook weleens iemand naast me in dat bed. Dan kwam het weleens voor dat de lattenbodem losschoot. Met als gevolg dat zich een soort sinkhole vormde waar de bedpartner en ik dan half in verdwenen. Meestal gierend van de lach, altijd te beschonken om het meteen te repareren. De rugklachten en kater de volgende ochtend namen we voor lief.

Nu slaapt onze jongste dochter in dat bed. Vanzelfsprekend voorzien van een nieuw matras en stabiele lattenbodem. Wat we niet hebben kunnen oplossen is het gekraak. Een zachtjes slapend meisje van 4 hoor je nauwelijks. Het geluid van mijn eigen woelende bewegingen daarentegen had nog het meest weg van een vlucht woedende, gakkende ganzen met vogelgriep.

Naast mij scheen het snoezige konijnennachtlampje angstaanjagend fel in mijn gezicht. De zwaaiende ledematen van mijn 4-jarige in haar onrustige dromen petsten mij steeds net niet op tijd uit mijn terugkerende horrordroom. Een droom over stervende zeehonden, zombieganzen en demonische konijnen met rode ogen. U begrijpt dat ik een heerlijke nacht had.

Ik ben weleens in een beter humeur geweest ‘s ochtends. Tot mijn dochtertje ook wakker werd. Ze keek me aan met waterige blauwe ogen en zei met een schor stemmetje: ,, Oh mama, heb je hier geslapen? Wat gezellig!”

