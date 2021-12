Aletta Jacobs in eigen huis

column marleen blommaert Natuurlijk is de boosheid vermomd verdriet

Ik sta met mijn plamuurmes in de aanslag in de slaapkamer. Eindelijk komt er een eind aan de levensduur van het behang. Duurzaam is ok, maar er zijn grenzen. Ik vond het eigenlijk altijd al lelijk. Maar in de tijd dat we het huis betrokken was het hip. Op enig moment worden zaken vaak weer hip of bijzonder. Meestal vlak na het moment dat ik er definitief afscheid van heb genomen.

