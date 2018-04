Zoveel procent kans heeft AS Roma op finale in Kiev

Bij 5-0 was AS Roma vrijwel uitgeschakeld geweest. Op basis van alle resultaten van deze uitslag - 132 wedstrijden uit de Europese historie - lukte het een club in de return nooit zich te plaatsen voor de volgende ronde.



Bij 5-2 ziet het er plots ietsje gunstiger uit voor AS Roma. Van de 23 keer dat een ploeg met 5-2 naar huis werd gestuurd lukte het vier clubs zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. Dat is een percentage van 82,6%. De laatste ploeg die het huzarenstukje vervolmaakte was Panathinaikos. Dat is wel veertig jaar geleden. In 1978 verloren de Grieken in het eerste duel met 5-2 van Honved, waarna de return in Athene met 5-1 werd gewonnen van de Hongaren.