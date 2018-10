Zoet nu wél blij met scheidsrechter: ‘Gelukkig lette hij op’

PSV-keeper Jeroen Zoet was - dit keer wél - blij met de arbitrage. Na de 2-2 tegen Tottenham Hotspur sprak hij over de rode kaart van collega Hugo Lloris.

De doelmannen spelen dit seizoen in de wedstrijden van PSV in de Champions League een belangrijke rol. Samir Handanovic van Internazionale kreeg begin oktober slechts geel toen hij hands maakte buiten het strafschopgebied. Lloris van Tottenham Hotspur kreeg woensdag wel rood na een overtreding op de doorgebroken Hirving Lozano. PSV maakte in de slotfase met een man meer op het veld nog gelijk: 2-2.

,,Gelukkig lette de scheidsrechter nu wel goed op’', zei Zoet. ,,Het bewijst weer dat als we met z’n allen blijven knokken er altijd iets te halen valt. De vorige twee wedstrijden zat het niet mee, nu hebben we een keer geluk. We mogen blij zijn dat we vanavond niet hebben verloren.’'