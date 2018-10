,,Zoals Ajax speelde, hadden wij het ook willen doen'', bekende Robben bij Ziggo Sport. ,,Ik wilde hier in een vol stadion wat laten zien, het is frustrerend dat het er op dit moment even niet uit komt.''

De gestopte international van Oranje zorgde er in de vierde minuut met een afgemeten voorzet voor dat Mats Hummels de score kon openen. ,,We begonnen goed, waren gevaarlijk en hadden de overhand. Na die 1-0 wil je dan doordrukken, maar de wedstrijd kantelde. Ajax speelde gewoon goed, met durf. Wij zijn op dit moment niet goed genoeg. We moeten beter. Dat kunnen we ook, alleen vandaag hadden we geen grip. Het leek of we iedere keer net een stap te laat waren. Dat leek niet alleen zo, dat was ook zo. Complimenten aan Ajax.''