Zo scoort Quincy Promes dit seizoen het meest bij Ajax

Het enige dat eigenlijk altijd hetzelfde is bij een doelpunt van Quincy Promes is de manier van juichen. Met zijn hand neemt hij een denkbeeldig masker van zijn gezicht, waarop een buiging volgt. Alsof hij op de planken staat. Het is inmiddels zijn handelsmerk. Eentje die snel aan bekendheid wint nu hij zich ook in Nederland laat zien. Want of het nu met rechts, links of met zijn hoofd is: Promes scoort bij Ajax niet alleen veel, hij doet het ook op veel verschillende manieren. Al werd hij afgelopen weekeinde gedeeld topscorer van de eredivisie - samen met PSV’er Donyell Malen - met twee vrijwel identieke doelpunten. Tegen Heracles (4-1) scoorde hij steeds na een loopactie richting de tweede paal en uit een indraaiende voorzet van Hakim Ziyech. Dat zagen we eerder deze maand ook in het spektakelstuk in de Champions League bij Chelsea (4-4). De twee vinden elkaar blindelings , maar ook Tadic stelde hem al drie keer direct in staat om te scoren. Met een voorzet van de zijkant, maar ook met een gevoelige steekpass. Dat laatste lukte tegen Fortuna Sittard in september, de maand waarin Promes loskwam bij Ajax.

Diepte

De reeks doelpunten van de deze zomer van Sevilla overgenomen international begon op de eerste dag van september. Uit tegen Sparta, toen Donny van de Beek vanwege een blessure ontbrak en hij in de ploeg kwam. Een loopactie in de diepte en een lange bal van Lisandro Martínez stonden aan de basis van dat eerste doelpunt.



,,Goed voor mijn zelfvertrouwen, dit had ik wel nodig”, zei Promes op Het Kasteel. ,,Het is niet zo dat het aan mij knaagde, maar ik had wel meer verwacht van mijn eerste weken bij Ajax, dat is duidelijk.” In de wedstrijden die volgden was Promes – op het middenveld of op links – zo vaak trefzeker dat hij zijn kans wel gepakt had.



Dat hij diep kan gaan maar ook in de kleine ruimte dodelijk is, maakt hem zo gevaarlijk. Denk aan het schot met rechts in de topper tegen PSV (1-1). Van dichtbij aangespeeld door Tadic in een volle zestien, maar tóch trefzeker. Net als later in de Champions League tegen Valencia het geval was bij de 0-2 na een strakke pass van Donny van de Beek.