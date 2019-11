Ziyech over knuffel met jochie op veld Lille: Ik voel me vereerd

Liverpool moet dankzij Napoli nog aan de bak, Salzburg grijpt strohalm

22:54 Liverpool moet in Groep E van de Champions League nog aan de bak om een plek in de achtste finale te bemachtigen. Met Virgil van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum als vroege invaller speelden de Engelsen met 1-1 gelijk tegen Napoli. Red Bull Salzburg (1-4 bij KRC Genk) pakte tegelijkertijd de laatste strohalm.