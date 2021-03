'Ziyech krijgt beloning dankzij ervaring bij Ajax’

Engelse mediaHakim Ziyech was min of meer de matchwinner van Chelsea in het gewonnen duel (2-0) in de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid. De oud-Ajacied nam de openingstreffer voor zijn rekening. ,,We mogen blij zijn met ons spel”, zei hij na het bereiken van de volgende ronde.

,,De eerste 10 minuten was het even wennen”, aldus Ziyech. ,,Daarna kregen we de controle en die hebben we niet meer weggegeven. Wij scoorden en daarna hebben zij bijna geen kansen meer gekregen. We hebben het goed gedaan.”

Volledig scherm Chelsea's Moroccan midfielder Hakim Ziyech celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Chelsea and Atletico Madrid at Stamford Bridge in London on March 17, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP) © AFP

Ziyech, die een basisplaats had gekregen van trainer Thomas Tuchel, scoorde na ruim een half uur spelen na een flitsende aanval. Hij was goed meegelopen met Timo Werner en kreeg de bal op een presenteerblaadje van de Duitser. ,,We veroverden de bal op het middenveld en Timo trok goed de ruimte in. Zijn voorzet was uitstekend en de bal zat er ook lekker in.”



Voor Ziyech was het pas zijn eerste doelpunt in het blauwe thuistenue van Chelsea. ,,Ik heb er lange tijd op moeten wachten, maar dit was wel een belangrijke. Het is fijn dat ik heb gescoord.”

Poll Welke club wint de Champions League? Bayern München

Borussia Dortmund

Chelsea

Liverpool

Manchester City

PSG

Porto

Welke club wint de Champions League? Bayern München (52%)

Borussia Dortmund (2%)

Chelsea (4%)

Liverpool (2%)

Manchester City (29%)

PSG (8%)

Porto (1%)

Real Madrid (2%)

Cijfers voor Ziyech

Ook de Engelse media waren vol lof over Ziyech. In de Evening Standard, krant voor Londen, kreeg de Marokkaans international een 7. ,,Eindelijk liet hij weer eens zien waar we begin dit seizoen een glimp van hadden opgevangen. Zijn doelpunt gaf Chelsea controle en was het definitieve startpunt op weg naar de kwartfinales.”

In The Sun kreeg Ziyech een 8. ,,Ziyech maakte een prima doelpunt, dat een heerlijjke opsteker was voor zijn vertrouwen. Hij droeg veel meer bij dan de laatste tijd en was betrokken bij veel zaken die Chelsea goed deed tegen Atlético.” Ook Sky Sports beloonde hem met een 8. Dat was samen met zijn ploeggenoot N’Golo Kanté het hoogste cijfer dat aan een speler van Chelsea werd gegeven.

Volledig scherm Hakim Ziyech. © AFP

‘Ervaring met Ajax’

Zijn trainer Tuchel verklaarde na afloop waarom het voormalig creatieve brein van Ajax een basisplek kreeg en zo een belangrijke rol kon vervullen. ,,We hebben hem opgesteld vanwege zijn goede ervaring met Ajax in de achtste finales van de Champions League. Hij weet hoe het is om door te dringen tot de laatste acht.” Als eerste reden voerde Tuchel overigens op dat hij het vooral ook verdiende om te starten. Daarnaast ontbrak Mason Mount en wilde de Duitse coach met Ziyech de snelheid en intensiteit in het spel van Chelsea houden.

Met Ajax schakelde Ziyech in het seizoen 2018/2019 Real Madrid uit in de achtste finales. Daarna stootte hij met de Amsterdammers ten koste van Juventus zelfs nog door tot de halve eindstrijd. Daarin werd Ajax door Tottenham Hotspur op dramatische wijze in blessuretijd de weg naar de finale versperd. De fans van Chelsea dromen van een herhaling van 2012, toen wonnen de Londenaren de Champions League. ,,Ik weet zeker dat niemand tegen ons wil spelen en wij hoeven nergens bang voor te zijn”, aldus Tuchel.

Volledig scherm Hakim Ziyech loopt juichend weg nadat hij Chelsea op voorsprong heeft gezet. © AFP

Volledig scherm Hakim Ziyech wordt geknuffeld na de openingsgoal. © REUTERS