Zirkzee maakt debuut bij winnend Bayern, PSG haalt uit tegen 'Gala’

Atalanta met De Roon én scorende Gosens naar achtste finale

21:39 Atalanta Bergamo heeft in de laatste speelronde van de groepsfase van de Champions League een ticket bemachtigd voor de achtste finales. Met Marten de Roon en Robin Gosens in de basis (en Hans Hateboer als invaller) won Atalanta met 3-0 bij Sjachtar Donetsk en dat was, mede door de 3-1 zege van Manchester City bij Dinamo Zagreb, genoeg om tweede te worden in de groep achter ManCity.