Zidane: Het is een Engelse ploeg en die geven nooit op

Can nog altijd vraagteken voor Champions Lea­gue-finale

15:46 Emre Can is terug op het trainingsveld bij Liverpool. De Duitse international was wegens een blessure twee maanden niet van de partij. Coach Jürgen Klopp liet nog in het midden of de speler er zaterdag bij is als de club in Kiev in de finale van de Champions League tegen Real Madrid speelt.