Zidane blijft goed gemutst ondanks pijnlijke nederlaag bij Sjachtar

,,Het is inderdaad zo dat we met een slechte serie bezig zijn”, vervolgde Zidane. Het enige dat we kunnen en moeten doen, is doorgaan. We zullen karakter moeten tonen en onze trots moeten inzetten. We moeten erin blijven geloven.”

Zidane, die met Real Madrid uit de laatste drie competitieduels slechts 1 punt pakte, sprak in Kiev van een onverdiende nederlaag. “De wedstrijd was heel anders gelopen als wij het eerste doelpunt hadden gemaakt. De kansen hebben we gehad, zeker ook in de beginfase”, doelde de Fransman op de vroege doelpoging van Marco Asensio, die op de paal eindigde. ,,Het doelpunt van Sjachtar deed ons veel pijn en ook daarna wilde de bal er niet in. We hebben nu nog één groepswedstrijd te gaan en die moeten we hoe dan ook winnen.”

Real Madrid heeft in groep B evenveel punten als nummer 2 Sjachtar, maar staat derde op basis van het onderlinge resultaat. De club uit Oekraïne won eerder ook al in Madrid (2-3). Real is nog nooit in de historie van de Champions League uitgeschakeld in de groepsfase.

