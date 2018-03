Zidane beloont Asensio met basisplek in Parijs

Adrien Rabiot 'Excuses aan onze supporters, ze hadden meer verdiend'

6 maart Voor het tweede jaar op rij strandde Adrien Rabiot met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions league. Na FC Barcelona was dit keer Real Madrid te sterk. De titelverdediger won dinsdagavond met 2-1 in Parijs en was drie weken geleden voor eigen publiek al met 3-1 te sterk.